Jennifer Lopez e Alex Rodriguez | «Stiamo lavorando su alcune cose | ma stiamo ancora insieme»

(Di domenica 14 marzo 2021) A poche ore dall’indiscrezione lanciata da Page Six, arriva la smentita dei diretti interessati: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati, ma stanno «lavorando su alcune cose». A chiarirlo è una dichiarazione che la stessa coppia rilascia alla CNN, confermando l’aria di crisi ma anche l’intenzione di tamponare le incertezze e di provare a far ripartire il rapporto prima che sia troppo tardi. «Non è un buon momento, ma non si stanno lanciando» ha confermato una fonte interpellata da People e ripresa da JustJared, lasciando (ancora) ben sperare per il futuro.

e Alex Rodriguez non si sono lasciati. Almeno non definitivamente. La notizia della loro separazione dopo tre anni di fidanzamento nelle ultime ore è rimbalzata sui giornali di gossip ...