Flash News di Domenica 14 Marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Partiamo dai dati sulla pandemia in Italia da Coronavirus: ieri altri 26.062 nuovi contagi con tasso di positività attorno al 7%. Oltre 300 le vittime e cresce ancora il numero delle persone ricoverate. 12 Regioni sono oltre la soglia del 30% di posti occupati nelle terapie intensive. Nei reparti ordinari, invece, le persone ricoverate per Covid sono oltre 24.000. L’attenzione va quindi mantenuta alta con tutte le misure di precauzione necessarie; Per uscire dall’emergenza, il piano del Governo si pone l’obiettivo di arrivare all’80% della popolazione vaccinata entro fine settembre. Per riuscirci, sono previsti 300.000 vaccini al giorno, a partire da fine Marzo. Mezzo milione dalla seconda metà di aprile. Intanto a Genova è polemica per un focolaio ospedaliero, in cui è coinvolta un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino. Il Presidente della Regione Liguria, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Partiamo dai dati sulla pandemia in Italia da Coronavirus: ieri altri 26.062 nuovi contagi con tasso di positività attorno al 7%. Oltre 300 le vittime e cresce ancora il numero delle persone ricoverate. 12 Regioni sono oltre la soglia del 30% di posti occupati nelle terapie intensive. Nei reparti ordinari, invece, le persone ricoverate per Covid sono oltre 24.000. L’attenzione va quindi mantenuta alta con tutte le misure di precauzione necessarie; Per uscire dall’emergenza, il piano del Governo si pone l’obiettivo di arrivare all’80% della popolazione vaccinata entro fine settembre. Per riuscirci, sono previsti 300.000 vaccini al giorno, a partire da fine. Mezzo milione dalla seconda metà di aprile. Intanto a Genova è polemica per un focolaio ospedaliero, in cui è coinvolta un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino. Il Presidente della Regione Liguria, ...

Advertising

bbyidnw : se non vi sta simpatico qualcuno unfollowatelo, softbloccatelo, silenziatelo, fate il cazxo che vi pare, ma abbozza… - Maxi062 : Ecco le cronache degli ultimi lancio orbitali nel mondo. In evidenza la 'solita' @SpaceX con ben due lanci… - BestMovieItalia : Supergirl/The Flash: l'attesissimo crossover musicale arriva in chiaro - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bruciato un castello simbolo del Covid per Maslenica, il carnevale russo Il… - jmusicitalia : Tokyo Jihen NEWS! Aggiunto il nuovo disco '2020.7.24 Uruu vision Tokuban News Flash' #tokyojihen #20 more @… -