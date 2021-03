E’ boom delle SPAC: ecco cosa sono e perché sono rischiose (Di domenica 14 marzo 2021) Quello delle SPAC è il fenomeno finanziario del momento negli Stati Uniti. In poco più di 2 mesi a Wall Street società di questo tipo secondo quanto ha osservato lo SPAC Research hanno concluso 246 operazioni – quasi tante quante ne erano state registrate in tutto il 2020, 248 – e hanno attirato l’attenzione di tanti investitori. Ma anche quello della SEC, l’Autorità di sorveglianza della borsa americana, e dei legislatori di Washington. Per SPAC si intende una “special purpose acquisition company”, cioè una “blank check company” che come le definisce la SEC americana è una “società in fase di sviluppo che non ha un piano aziendale o uno scopo specifico o ha indicato che il proprio piano aziendale è quello di impegnarsi in una fusione o acquisizione con una o più società non identificate, altra entità o persona”. Nella ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 marzo 2021) Quelloè il fenomeno finanziario del momento negli Stati Uniti. In poco più di 2 mesi a Wall Street società di questo tipo secondo quanto ha osservato loResearch hanno concluso 246 operazioni – quasi tante quante ne erano state registrate in tutto il 2020, 248 – e hanno attirato l’attenzione di tanti investitori. Ma anche quello della SEC, l’Autorità di sorveglianza della borsa americana, e dei legislatori di Washington. Persi intende una “special purpose acquisition company”, cioè una “blank check company” che come le definisce la SEC americana è una “società in fase di sviluppo che non ha un piano aziendale o uno scopo specifico o ha indicato che il proprio piano aziendale è quello di impegnarsi in una fusione o acquisizione con una o più società non identificate, altra entità o persona”. Nella ...

