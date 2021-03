Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 14 marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 14 marzo 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Enrico Letta ospiti della puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Roberto Burioni e Paolo Mieli, fresco di pubblicazione de “L’Italia della liberazione in 50 ritratti”, scritto con Francesco Cundari. Che Tempo Che Fa: ospiti Colapesce Dimartino E ancora: i cantautori Colapesce Dimartino, in vetta in ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 14 marzo 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 14su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Enrico Lettadella puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Roberto Burioni e Paolo Mieli, fresco di pubblicazione de “L’Italia della liberazione in 50 ritratti”, scritto con Francesco Cundari. CheChe Fa:Colapesce Dimartino E ancora: i cantautori Colapesce Dimartino, in vetta in ...

Advertising

matteorenzi : Il #PianoVaccini del Generale Figliuolo è una svolta importante per il Paese. Meglio tardi che mai. Ora recuperiamo… - ZZiliani : Ricordate quando #JuveNapoli a ottobre non si giocò e tutti invocarono il 3-0 dicendo che col #Covid tempo per recu… - mannocchia : Che lavoro bellissimo. Occhio, curiosità. E tempo. Soprattutto tempo. - ilContadino : @crazybalzano @La_manina__ Può essere il tempo dirà... oggi come c'è un piano pronto ad essere applicato. Primo sol… - giannettimarco : @fattoquotidiano Però forse il tempo gli darà ragione Lui ora è li, il pidocchio finto progressista che lo fece fuo… -