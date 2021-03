C’è posta per te, Gemma senza freni: “Faccio quella ginnastica lì”, Luciana Littizzetto senza parole (Di domenica 14 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda di C’è posta per te è iniziata con il botto. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti in studio. In particolare, Maria De Filippi ha voluto invitare Luciana Littizzetto, in cerca di un nuovo fidanzato più giovane di lei. E gli ha organizzato un incontro con qualche sua conoscenza … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda di C’èper te è iniziata con il botto. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti in studio. In particolare, Maria De Filippi ha voluto invitare, in cerca di un nuovo fidanzato più giovane di lei. E gli ha organizzato un incontro con qualche sua conoscenza … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

maccario_marta : RT @Tuitt___: eh no, 'Elisabetta' a c'è posta per te? ?????? #eligreg #gregorelli - annakiara119 : RT @itsmwengo: Finito anche c’è posta per te settimana prossima carichi per l’isola e per il serale di Amici, ma chi ci ammazza a noi #cepo… - GuiaPorcini : C’è posta per te 30.9% ?? #cepostaperte #AscoltiTv - wonderssimoon : RT @itsmwengo: Finito anche c’è posta per te settimana prossima carichi per l’isola e per il serale di Amici, ma chi ci ammazza a noi #cepo… - zazoomblog : ‘C’è posta per te’: Alessandra Amoroso abbraccia Ilaria Valentina e Stefania - #posta #Alessandra #Amoroso… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Globale di Alimenti Naturali Sapori di Mercato-il più Recente Rapporto di Ricerca Includono il Futuro di Fattori di Crescita, Previsto CAGR del, Quota di Mercato,Invetments e Sviluppi Recenti Previsioni fino al 2026 - Genovagay Genova Gay