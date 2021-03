“Cattività”: le donne di mafia si raccontano. Il documentario è su Chili, CG DigItal e iTunes (Di domenica 14 marzo 2021) Mimmo Sorrentino con le attrici del progetto “Cattività” (foto di Amalia Violi). CattivitàGenere: documentario ??? 1/2Regia di Bruno Oliviero, da un’idea di Luca Mosso e Mimmo Sorrentino. Su Chili, CG DigItal, iTunes Sono “donne di mafia” e per la prima volta – per il progetto “Educarsi alla libertà” di cui il film è testimonianza – viene loro concesso di uscire dal carcere per un motivo diverso dai processi. Fare teatro sotto scorta. E condividere le proprie storie con il pubblico. Storie che hanno prima messo in comune, guidate dal regista e drammaturgo Mimmo Sorrentino. Perché Rosaria si appropri della vita di Margherita, e il padre di Teresa diventi il fratello di Federica. La locandina del progetto “Cattività”. È ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Mimmo Sorrentino con le attrici del progetto “” (foto di Amalia Violi).Genere:??? 1/2Regia di Bruno Oliviero, da un’idea di Luca Mosso e Mimmo Sorrentino. Su, CGSono “di” e per la prima volta – per il progetto “Educarsi alla libertà” di cui il film è testimonianza – viene loro concesso di uscire dal carcere per un motivo diverso dai processi. Fare teatro sotto scorta. E condividere le proprie storie con il pubblico. Storie che hanno prima messo in comune, guidate dal regista e drammaturgo Mimmo Sorrentino. Perché Rosaria si appropri della vita di Margherita, e il padre di Teresa diventi il fratello di Federica. La locandina del progetto “”. È ...

