America’s cup | poco vento | rinviate le regate si resta sul 3-3

(Di domenica 14 marzo 2021) Rinviata la quarta giornata di finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand. Dopo due ore di attesa, gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare Gara 7 e Gara 8 a causa deltroppo debole sul campo di regata del Golfo di Hauraki. Il limite minimo di 6,5 nodi medi previsto dal regolamento per una regolare partenza non è stato raggiunto.Lesaranno recuperate nella notte di lunedì, con partenza dalle ore 4. Le previsioni parlano diancora medio-debole (10-15 nodi ENE), ma con condizioni che dovrebbero consentire il regolare svolgimento delle. Con il nuovo calendario, la Coppa non si chiuderà sicuramente prima di martedì 16 marzo, con l'eventuale 'bella' che è slittata a giovedì 18.