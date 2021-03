Un parco rinasce grazie alla collaborazione tra Roma Comune e volontari Retake

Leggi su dire

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Piccoli volontari e cittadini della zona armati di rastrelli e palette. Un mini esercito di retakers, quello che ha accolto la sindaca di Roma Virginia Raggi, in visita nel giardino di via Carlo Fadda, alle spalle di via Palmiro Togliatti, al Tuscolano di Roma. Scopo della visita, mostrare alla prima cittadina i progressi del lavoro svolto dai volontari di Retake Roma in una piccola area verde tra le palazzine in cortina di via Fadda, rimasto per lungo tempo abbandonato.