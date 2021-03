Sassuolo | Locatelli | “Con il Verona è sempre una guerra Il gol? Lo dedico al mio cagnolino scomparso”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 marzo 2021) Vittoria importante quella ottenuta dalche torna a sperare in un posto europeo dopo la vittoria contro ildi Juric. Tra i protagonisti assoluti del match c'è stato Manuel, andato in rete. Queste le sue parole ai microfoni di Sky dopo il 3-2 inflitto al: "E' stata la vittoria del gruppo - esordisce il centrocampista - , in settimana ci siamo uniti ancora di più dopo un periodo in cui abbiamo raccolto meno. La partita di oggi è stata come una, con ilcosì, siamo veramente felici della vittoria. Siamostati gli stessi con la nostra identità, questa partita ci deve dare fiducia, io cercodi dare il massimo e queste sono partite in cui devo prendermi delle ...