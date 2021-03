Messina, 35 chili di marijuana scovati grazie al fiuto di Dandy in un camion... di ortaggi: (Di sabato 13 marzo 2021) Trasportavano ortaggi (sulla carta) ma in realt celavano un ingente quantitativo di droga . I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato circa 35 chili di marijuana , abilmente ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 marzo 2021) Trasportavano(sulla carta) ma in realt celavano un ingente quantitativo di droga . I finanzieri del Comando provinciale dihanno sequestrato circa 35di, abilmente ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Il cane Dandy trova 35 chili di marijuana nascosta in un Tir tra frutta e verdura -… - live_messina : Messina - GDF: Tremestieri, sequestrati 35 chii di marijuana occultati in camion che trasportava frutta - Regione_Sicilia : RT @SanMarino_RTV: Un thriller a tinte horror targato @RaiCinema ambientato a #Messina, dopo il @TaorminaFilmFe1, movie venduto in Russia e… - SanMarino_RTV : Un thriller a tinte horror targato @RaiCinema ambientato a #Messina, dopo il @TaorminaFilmFe1, movie venduto in Rus… - paolodelbrocco : RT @RaiCinema: È l'alba del 28 dicembre e il più forte terremoto della storia d'Europa ha appena raso al suolo Messina. Peter è ancora vivo… -