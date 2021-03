Liverpool | Carragher | “Klopp via? Le rivali faranno festa”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Se Jurgense ne va, credo proprio che lo Champagne scorrerà come un fiume negli uffici dei dirigenti di Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham ed Everton“. Ne è sicuro Jamie, leggenda dei reds, ai microfoni del Telegraph sul futuro di Jurgenalla luce di una crisi di risultati in Premier League che ha coinvolto il. Poi ancora: “Loro non vedono l’ora di tornare a quel periodo della storia delprima dell’arrivo del tedesco. A quell’epoca la squadra giocava in Champions League ogni cinque anni al massimo. I tifosi delavrebbero reagito allo stesso modo per la partenza di Kenny Dalglish nel 1991 o di Bill Shankly nel 1974”. Per“nessuno dei tifosi delche conosco è ...

Corriere dello Sport.it

Non è mai banale quando si tratta di parlare delle vicende care al. Jamiesi conferma cuore Reds anche nelle ultime parole rilasciate al Telegraph . L'ex difensore anche della Nazionale inglese ha commentato l'annata della squadra di Klopp con ...Particolarmente duro nei suoi confronti l'ex colonna dele attuale opinionista televisivo Jamie. Ai microfoni di CBS Sports, l'ex Reds ha dichiarato: " Questa è forse una delle ...“Il giorno in cui lascerà il Liverpool finirà un’era gloriosa”, ha detto senza timori Carragher. “Nessuno dei tifosi del Liverpool che conosco è arrabbiato con Jurgen. I fan non vedono l’ora di ...La prestazione deludente di Cristiano Ronaldo in Juventus-Porto e l’errore in barriera in occasione del gol decisivo di Oliveira hanno fatto il ...