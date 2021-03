Liga | Getafe-Atletico Madrid 0-0 | i ragazzi di Simeone rallentano ancora La classifica aggiornata

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilriesce a bloccare in casa l'sul punteggio di 0-0.-Real1-1: il derby dei bomber lo decidono Suarez e Benzema. LaUna partita giocata a basso ritmo da entrambe le squadre che hanno pensato più a difendere che ad attaccare e non sono mai state pungenti in fase offensiva. I Colchoneros non sono riusciti a sfruttare l'uomo in più con ilche è rimasto in dieci negli ultimi venti minuti, a causa dell'espulsione di Allan Nyom. Con questo pareggio l'rimane al primo posto in, ma il Barcellona vincendo domani potrebbe portarsi a quattro punti da Suarez e compagni. Il finale di campionato si ...

GETAFE (SPAGNA) - Nella 27ª giornata di Liga l'Atletico Madrid fa 0-0 col Getafe nella seconda stra-cittadina in sette giorni, inframezzate dalla vittoria contro l'Athletic: prestazione opaca della ... Pesante battuta d'arresto per l'Atletico Madrid. La capolista della Liga 2020/2021 infatti non va oltre lo 0-0 in casa del Getafe nella ventisettesima giornata, un risultato che permette al Real di ...