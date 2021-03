Le missioni impossibili dei caschi blu

(Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l'attacco al convoglio Onu in cui perse la vita l'ambasciatore Luca Attanasio, inchiesta sul lato oscuro dei contingenti di pace. Travolto da scandali, malversazione, abusi e corruzione, il Palazzo di vetro non può più attendere. E deve rivedere le regole d'ingaggio dei suoi peacekeeper. Pochi soldi, dotazioni scarse, truppe male addestrate, abusi sessuali. Ecco il lato oscuro delledi peacekeeping delle Nazioni Unite. Il cui compito nobile di mantenere la pace nelle regioni del mondo piagate dalla guerra spesso non può essere garantito. «La difficoltà sta nella mancanza di un consenso internazionale o nella vaghezza del loro mandato, come si può leggere dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che le istituiscono» afferma in proposito Mario Giro, già viceministro degli Affari esteri. «Ciò che manca sono regole d'ingaggio chiare: spesso l'accusa ...

