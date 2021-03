L'Abruzzo resta arancione, ma con 35 comuni in zona rossa, e l'area metropolitana Pescara Chieti (Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila - L'incidenza media settimanale si abbassa in tre province su quattro, tranne L'Aquila, e supera i 250 casi per 100mila abitanti solo a Pescara (327). Analizzando i dati su base territoriale, l'incidenza è al di sopra di 250 in tutta l'area metropolitana Pescara-Chieti. "Oggi la Regione avrebbe uno scenario compatibile con la zona gialla, mentre gran parte dell'Italia passa in rosso - si legge in una nota del governatore Marco Marsilio - Se i dati odierni perdurassero anche la prossima settimana, la Regione passerebbe in giallo, se non fosse che, per effetto del nuovo decreto-legge approvato oggi, tutte le Regioni gialle passano automaticamente in arancione fino a Pasqua. Le misure restrittive adottate nell'area metropolitana ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila - L'incidenza media settimanale si abbassa in tre province su quattro, tranne L'Aquila, e supera i 250 casi per 100mila abitanti solo a(327). Analizzando i dati su base territoriale, l'incidenza è al di sopra di 250 in tutta l'. "Oggi la Regione avrebbe uno scenario compatibile con lagialla, mentre gran parte dell'Italia passa in rosso - si legge in una nota del governatore Marco Marsilio - Se i dati odierni perdurassero anche la prossima settimana, la Regione passerebbe in giallo, se non fosse che, per effetto del nuovo decreto-legge approvato oggi, tutte le Regioni gialle passano automaticamente infino a Pasqua. Le misure restrittive adottate nell'...

