KTM e quella battuta d’arresto nei test

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Se c’è una protagonista mancata in questa sessione didella MotoGP in Qatar è la KTM. In nessuna delle cinque giornate di prove sul circuito di Losail una RC16 si è vista nei primi dieci, con distacchi anche abbastanza rilevanti dalla concorrenza, per quanto valgano i tempi in questa fase. Ma se è vero che questa pista si addice poco alle caratteristiche della moto, questa lentezza fa un po’ preoccupare. la KTM è reduce da un 2020 stellare, con tre vittorie ed il quarto posto nel mondiale costruttori. Quest’anno si presenta come una contendente ad un posto al sole, ma in cambio ha dovuto rinunciare alle concessioni. Ma qualcosa sembra non funzionare nella maniera giusta.MotoGP, cosa c’è che non va sulla KTM? Una risposta prova a darla Miguel Oliveira, in un’intervista al sito Motorsport.com. Il portoghese, promosso quest’anno a pilota ...