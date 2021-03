Il governo dei premier e dei vice. Il mosaico di Fusi (Di sabato 13 marzo 2021) Non sarà il governo dei migliori. Ma quello dei (plurale) presidenti e vice, sicuro. Arriva Enrico Letta alla guida del Pd, un ex presidente del Consiglio. Il M5S vuole cambiare pelle e si affida a Giuseppe Conte, anche lui fresco ex inquilino di palazzo Chigi. E lo fa proprio per questo, sfruttando la popolarità acquisita nel ruolo. Accanto a lui Luigi Di Maio, non presidente ma quasi: vicepremier sempre dell’Avvocato del popolo. Nella maggioranza di larghe intese – dopo essersi battuto per allestirla a favore di Mario Draghi – figura Matteo Renzi, presidente del Consiglio del 41 per cento ai Democratici, asticella siderale mai più raggiunta e poi precipitata al 18. Poco più a destra (ma c’è chi dice che magari è il contrario: malignità…) troneggia Silvio Berlusconi, premier della “discesa in campo” e ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) Non sarà ildei migliori. Ma quello dei (plurale) presidenti e, sicuro. Arriva Enrico Letta alla guida del Pd, un ex presidente del Consiglio. Il M5S vuole cambiare pelle e si affida a Giuseppe Conte, anche lui fresco ex inquilino di palazzo Chigi. E lo fa proprio per questo, sfruttando la popolarità acquisita nel ruolo. Accanto a lui Luigi Di Maio, non presidente ma quasi:sempre dell’Avvocato del popolo. Nella maggioranza di larghe intese – dopo essersi battuto per allestirla a favore di Mario Draghi – figura Matteo Renzi, presidente del Consiglio del 41 per cento ai Democratici, asticella siderale mai più raggiunta e poi precipitata al 18. Poco più a destra (ma c’è chi dice che magari è il contrario: malignità…) troneggia Silvio Berlusconi,della “discesa in campo” e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Approvato in Cdm il #DecretoLegge che rafforza le misure di contrasto all’emergenza da #Covid19 nel periodo tra il… - Ettore_Rosato : 290 mln stanziati dal Governo, grazie al lavoro e alla tenacia della nostra ministra @ElenaBonetti, per congedi par… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato venerdì 12 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del giorno ?? - Superflic2 : @luigidimaio @Mov5Stelle Ma anche per gli incarichi di governo? E gli staff nei Gabinetti dei Ministri? E i Sottosegretari? - ilfoglio_it : Più innovazione e produttività. “Parlare di coesione sociale, battersi per il superamento dei dualismi pubblico-pri… -