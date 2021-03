Giulio Tarro, basta allarmi: «Stiamo raggiungendo l’immunità di gregge. Ma sui vaccini serviva più tempo» (Di sabato 13 marzo 2021) Giulio Tarro su virus e vaccini esorta tutti, esperti e non: basta allarmi: «Stiamo raggiungendo l’immunità di gregge. Ma sui vaccini serviva più tempo». Mentre il dibattito su Covid e vaccini imperversa in tute le sue declinazioni – sociali, politiche, al centro della cronaca – sulla scena irrompe nuovamente il noto virologo Giulio Tarro che, a riguardo, dichiara: «La premessa è che noi siamo le cavie della sperimentazione dei vaccini. Vista la velocità con cui sono stati realizzati. Il problema è questo: si tratta di vaccini preparati in maniera del tutto nuova. Che avrebbero bisogno di un maggiore ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021)su virus eesorta tutti, esperti e non:: «di. Ma suipiù». Mentre il dibattito su Covid eimperversa in tute le sue declinazioni – sociali, politiche, al centro della cronaca – sulla scena irrompe nuovamente il noto virologoche, a riguardo, dichiara: «La premessa è che noi siamo le cavie della sperimentazione dei. Vista la velocità con cui sono stati realizzati. Il problema è questo: si tratta dipreparati in maniera del tutto nuova. Che avrebbero bisogno di un maggiore ...

