DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: Ferrari in grande difficoltà sul passo, Bottas piazza la zampata nel finale

17.00 Di seguito la classifica finale di questo day-2 di Test a Sakhir: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:30.289 57 2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.124 86 3 Lance STROLL Aston Martin+0.171 70 4 Lando NORRIS McLaren+0.297 52 5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.471 1256 Charles LECLERC Ferrari+0.597 73 7 Nicholas LATIFI Williams+1.383 132 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.393 117 9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.926 52 10 Fernando ALONSO Alpine+2.050 128 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.395 57 12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.594 8713 Carlos SAINZ Ferrari+2.783 56 14 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.812 76 15 Lewis HAMILTON Mercedes+3.110 58 16 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.560

