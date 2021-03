Covid Lombardia, oggi 5.809 contagi: dati 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa. Salgono così a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio della pandemia. In aumento anche i pazienti in ospedale: in tutto sono 6.068 (+159 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in area non critica e 694 (+27) quelli in terapia intensiva. Attualmente i positivi nella regione sono 94.493, mentre i dimessi/guariti sono 539.052. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.378 tamponi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 5.809 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino della Protezione civile di, 13, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa. Salgono così a 29.159 i decessi indall'inizio della pandemia. In aumento anche i pazienti in ospedale: in tutto sono 6.068 (+159 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in area non critica e 694 (+27) quelli in terapia intensiva. Attualmente i positivi nella regione sono 94.493, mentre i dimessi/guariti sono 539.052. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.378 tamponi.

Advertising

lucatelese : In Lombardia novecento anziani in fila in mezzo alla strada per il vaccino, perché l’azienda sanitaria sbaglia le c… - fanpage : La Lombardia si prepara a diventare zona rossa e Attilio Fontana sostiene che il Covid stia rallentando. - sole24ore : Da lunedì prossimo 11 regioni entrano in #lockdown. Dal 15 marzo al 6 aprile le misure della zona rossa, poi, si ap… - TV7Benevento : Covid Lombardia, oggi 5.809 contagi: dati 13 marzo... - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #13marzo Casi +5.809 (662.704 +0,88%) Deceduti +66 (29.159 +0,23%) Guariti +3.975 (539.052 +0,74%)… -