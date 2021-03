Covid: è morto Raoul Casadei, il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) Era ricoverato all'ospedale Bufalini dal 2 marzo scorso. Aveva 83 anni. Era riuscito a trasformare il folklore romagnolo in un genere apprezzato in tutta Italia Leggi su lastampa (Di sabato 13 marzo 2021) Era ricoverato all'ospedale Bufalini dal 2 marzo scorso. Aveva 83 anni. Era riuscito a trasformare il folklore romagnolo in un genere apprezzato in tutta Italia

Advertising

Corriere : Morto con il Covid Giovanni Gastel, grande fotografo di moda e nipote di Luchino Viscon... - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - anitaelaura : RT @Giorgiolaporta: Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due ore ri… - ierogamos : RT @GucciPatrizia: L',avevo conosciuto era un bravissimo fotografo di moda. Morto di Covid il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni,… -