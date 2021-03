Cos’è l’equity crowdfunding e quali sono i rischi per le aziende che vogliono investire online

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Non solo debito. Le piccole imprese poscrescere anche acquisendo capitale da terzi sul web evitando l’intermediazione delle banche. E’ vero, finoracirca 500 le campagne che hanno finanziato l’aumento di capitale delle piccole imprese ma la crescita annua è esponenziale. Stiamo parlando dell‘equity, la raccolta di capitali da parte diutilizzando una piattaforma web. A fronte dei circa 12 milioni di euro in tutto il 2017, distribuiti su 50 campagne, le piattaforme di equityin Italia a fine 2020, come riferiscebuzz.it, avevano raccolto complessivamente 103 milioni di euro, ovvero il +57% rispetto ai 65 milioni raccolti nel 2019. La crescita delle campagne finanziate è stata invece meno verticale rispetto a quella della raccolta: ...