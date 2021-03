Chi rischia la il passaggio in rosso dopo l'ultimo decreto? (Di sabato 13 marzo 2021) In caso di duecentocinquanta casi settimanali ogni 100.000 abitanti scatterà automaticamente la zona rossa: le regioni a rischio. Quali regioni rischiano di passare in zona rossa? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) In caso di duecentocinquanta casi settimanali ogni 100.000 abitanti scatterà automaticamente la zona rossa: le regioni a rischio. Quali regionino di passare in zona rossa? su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arkansas vara la legge sull'aborto più severa negli Usa Nessuna eccezione per stupri, incesti e anomalie fetali. Ch… - Rosyalba79 : RT @barbie_b78: Chi non rischia non saprà mai se ce la poteva fare. - barbie_b78 : Chi non rischia non saprà mai se ce la poteva fare. - eiffel00354802 : #hatirliyorum Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot) - greygooseonice : @simpaol @kittesencul @PMO_W @GiovaQuez La proposta non è quella che dici tu Confindustria (come la Moratti) CHIEDE… -