Amici 20, Gaia Di Fusco è già stata in tv (due volte): dove l’abbiamo vista (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante ha già partecipato ad altri talent prima della scuola di Maria De Filippi, sia da bambina sia pochi anni fa L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante ha già partecipato ad altri talent prima della scuola di Maria De Filippi, sia da bambina sia pochi anni fa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

martafangirl01 : RT @feliciaflorea: ibla, martina, rosa, deddy e gaia non meritavano di accedere al serale change my mind #amici2020 #amici #amici20 - feliciaflorea : ibla, martina, rosa, deddy e gaia non meritavano di accedere al serale change my mind #amici2020 #amici #amici20 - Morena32921983 : RT @sonosolo_gi: ad amici esiste 1 GAIA e lei è: #Amici20 - Giada_Cuns : RT @manicomyo: l’unica gaia che accetto ad amici #amici20 - miricordodime : RT @amorearsenico: Gaia una delle vittorie più meritate nella storia di Amici. #Amici20 -