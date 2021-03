Addio al maestro Giovanni Gastel | l’omaggiano tutti con uno scatto e un ricordo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio maestro

Raoul, che forse pochi sanno che per 17 anni ha fatto ilelementare, all'Orchestra Casadei ... In altri tempi Raoul Casadei avrebbe ricevuto dalla sua gente undegno di una grande rockstar,...Con l'orchestra, eredidata dallo zio Secondo nel 1928, Raul, che faceva ilelementare, si è appassionato sin da giovanissimo al genere musicale tipico del folklore romagnolo, riuscendo a ...Addio a un grande fotografo di moda, e non solo. Nato a Milano nel 1955, Giovanni Gastel avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 27 dicembre. A troncarne la vita, in questo secondo anno di pandemia, è ...Giovanni Gastel è scomparso oggi, 13 marzo, a Milano. Conosciuto soprattutto per i suoi scatti nel settore della moda, avrebbe compiuto 66 anni a dicembre.