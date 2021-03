VIDEO Luna Rossa imperiale in partenza: tattica perfetta contro New Zealand e dominio in gara-3 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa ha vinto la gara-3 di America’s Cup contro Team New Zealand. A decidere la regata è stata la partenza, dove l’equipaggio italiano è stato più preciso. Le due imbarcazioni si sono distanziate sensibilmente tra loro durante la fase di pre-start e sulla linea virtuale di partenza non c’era un vantaggio cronometrico per una delle due squadre, ma Team Prada Pirelli aveva un’evidente priorità a livello tattico e l’ha sfruttata: ha costretto i Kiwi verso il boundary di sinistra e alla prima virata si è trovata avanti di una ventina di metri. A quel punto i ragazzi dello skipper Max Sirena, che oggi hanno potuto beneficiare del tanto atteso vento leggero (soffiava una brezza di 9 nodi), hanno potuto impostare la regata a loro piacimento e si sono involati verso il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)ha vinto la-3 di America’s CupTeam New. A decidere la regata è stata la, dove l’equipaggio italiano è stato più preciso. Le due imbarcazioni si sono distanziate sensibilmente tra loro durante la fase di pre-start e sulla linea virtuale dinon c’era un vantaggio cronometrico per una delle due squadre, ma Team Prada Pirelli aveva un’evidente priorità a livello tattico e l’ha sfruttata: ha costretto i Kiwi verso il boundary di sinistra e alla prima virata si è trovata avanti di una ventina di metri. A quel punto i ragazzi dello skipper Max Sirena, che oggi hanno potuto beneficiare del tanto atteso vento leggero (soffiava una brezza di 9 nodi), hanno potuto impostare la regata a loro piacimento e si sono involati verso il ...

