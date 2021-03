Vaccino Johnson&Johnson, Bergamini (Janssen J&J): 'A metà aprile partiremo con la fornitura all'Europa' (Di venerdì 12 marzo 2021) A parlare a Tgcom24 è Loredana Bergamini , direttore Medical Affairs Janssen Italia (divisione farmaceutica di Johnson & Johnson). Un Vaccino monodose - 'Il fatto sia monodose - aggiunge Bergamini - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) A parlare a Tgcom24 è Loredana, direttore Medical AffairsItalia (divisione farmaceutica di Johnson & Johnson). Unmonodose - 'Il fatto sia monodose - aggiunge- ...

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - TgLa7 : ????#Vaccino: #Ema autorizza il Johnson&Johnson - riservaprotetta : @Gladys82012839 Il vaccino Johnson & Johnson...una sola dose, approvato...addizionato baby shampoo ?????? - ffsbruh_ : @75simonetta @lorepregliasco Ma quale altro vaccino in arrivo? Johnson&Johnson consegnerà a meta Aprile le prime do… -