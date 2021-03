Vaccino anti Covid 19 per over 80 alla Mostra d’Oltremare, la denuncia: “Molte ore in fila” (Di venerdì 12 marzo 2021) Vaccino per anziani alla Mostra d’Oltremare: l’imprenditore Serafino Perugino (che ieri ha accompagnato la madre a vaccinarsi) ha segnalato la presenza di lunghe file. In attesa c’era anche l’attore Maurizio Casagrande col padre: “Vergogna” (GALLERY e VIDEO). Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, si sono verificate lunghe file all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, Leggi su 2anews (Di venerdì 12 marzo 2021)per anziani: l’imprenditore Serafino Perugino (che ieri ha accompagnato la madre a vaccinarsi) ha segnalato la presenza di lunghe file. In attesa c’era anche l’attore Maurizio Casagrande col padre: “Vergogna” (GALLERY e VIDEO). Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, si sono verificate lunghe file all’esterno delladi Napoli,

