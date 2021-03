Ultime Notizie Roma del 12-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno Italia divisa in due con 12 regioni in rosso che provincia di Bolzano e Trento Basilicata Campania emilia-gna friuli-venezia Giulia Lazio Lombardia Piemonte Veneto Toscana e Marche 38 in Abruzzo Calabria Liguria Molise Puglia Sicilia Umbria Valle d’Aosta con la Sardegna che resta bianca e inoltre un ingresso in più tempestivo in area rossa con un’incidenza settimana alle superiori a 250 su 100 mila queste le misure che il ministro speranza ha presentato alle regioni secondo quanto si apprende dopo essere state inserite lunedì alle dal Consiglio dei Ministri a Pasqua dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa risale a 1,16 per l’istituto superiore di sanità l’epidemia è in espansione come incidenza dei casi di 225 X 100 mila abitanti ...