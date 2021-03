Roma, Rick Karsdorp prolunga coi giallorossi fino al 2025 (Di venerdì 12 marzo 2021) Rick Karsdorp prolunga con la Roma fino al 2025. Il rinnovo dell’olandese sarà reso ufficiale dal club nelle prossime ore ed è stato anticipato da sua moglie sui social. Dopo Ibanez, quello di Karsdorp è il secondo rinnovo nel giro delle ultime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)con laal. Il rinnovo dell’olandese sarà reso ufficiale dal club nelle prossime ore ed è stato anticipato da sua moglie sui social. Dopo Ibanez, quello diè il secondo rinnovo nel giro delle ultime settimane. SportFace.

