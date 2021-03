Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: "Non ha avuto neanche il buon senso di incontrarmi" (Di venerdì 12 marzo 2021) Patrizia Reggiani si è detta infastidita perché Lady Gaga, che la interpreterà in House of Gucci di Ridley Scott, non l'ha incontrata per conoscerla meglio. Patrizia Reggiani ha espresso il proprio rammarico per il fatto che Lady Gaga non l'abbia incontrata per conoscere meglio la persona che andrà ad interpretare nel film House of Gucci. Ormai da diversi giorni l'attenzione dei media è rivolta alle riprese di House of Gucci, il nuovo film diretto da Ridley Scott. Le star dell'opera, da Lady Gaga ad Adam Driver, passando per Jared Leto, sono arrivate in Italia ed hanno toccato prima Roma e poi Milano, dove attualmente si stanno tenendo alcuni ciak all'aperto, sotto gli occhi di numerosi fan e curiosi. Le immagini dal ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)si è detta infastidita perché, che la interpreterà in House of Gucci di Ridley Scott, non l'ha incontrata per conoscerla meglio.ha espresso il proprio rammarico per il fatto chenon l'abbia incontrata per conoscere meglio la persona che andrà ad interpretare nel film House of Gucci. Ormai da diversi giorni l'attenzione dei media è rivolta alle riprese di House of Gucci, il nuovo film diretto da Ridley Scott. Le star dell'opera, daad Adam Driver, passando per Jared Leto, sono arrivate in Italia ed hanno toccato prima Roma e poi Milano, dove attualmente si stanno tenendo alcuni ciak all'aperto, sotto gli occhi di numerosi fan e curiosi. Le immagini dal ...

Advertising

vogue_italia : Buon appetito! Un panzerotto in piazza Duomo a Milano. Lady Gaga alias Patrizia Reggiani e Adam Driver (alias Maur… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - OpheliaFra : @gual89 Io passerei serenamente il resto della mia vita ad ascoltare Franca Leosini dire “Patrizia Gucci Reggiani” - allysmaine : sto guardando l’intervista a storie maledette di patrizia reggiani e sto male -