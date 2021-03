LIVE Tirreno-Adriatico, Terza tappa in DIRETTA: cinque corridori in fuga (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 11.55 Ricordiamo che al comando ci sono Mark Padun (Bahrain – Victorious) Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). 11.48 Ritiro per l’elvetico della Cofidis Tom Bohli. 11.45 Percorsi una trentina di chilometri dai corridori. 11.39 Il margine dei fuggitivi continua a salire: siamo oltre i 5?. 11.34 Vantaggio dei fuggitivi già superiore ai 3?. 11.28 Il gruppo al momento lascia fare. 11.23 Sembra andar via la fuga di giornata. Al comando Mark Padun (Bahrain Victorius), Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 11.55 Ricordiamo che al comando ci sono Mark Padun (Bahrain – Victorious) Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). 11.48 Ritiro per l’elvetico della Cofidis Tom Bohli. 11.45 Percorsi una trentina di chilometri dai. 11.39 Il margine dei fuggitivi continua a salire: siamo oltre i 5?. 11.34 Vantaggio dei fuggitivi già superiore ai 3?. 11.28 Il gruppo al momento lascia fare. 11.23 Sembra andar via ladi giornata. Al comando Mark Padun (Bahrain Victorius), Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel ...

