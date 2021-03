L'ex Presidente del Consiglio è a Roma per l'assemblea di domenica (Di venerdì 12 marzo 2021) La segreteria Pd passa da Nicola Zingaretti a Enrico Letta: oggi la sua risposta, domenica l'assemblea nazionale. Enrico Letta accetta la segreteria del Pd: “Lo faccio per amore della politica” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) La segreteria Pd passa da Nicola Zingaretti a Enrico Letta: oggi la sua risposta,l'nazionale. Enrico Letta accetta la segreteria del Pd: “Lo faccio per amore della politica” su Notizie.it.

Advertising

TeresaBellanova : Sicuramente c'è una maggiore autorevolezza del Presidente del Consiglio in Italia e in Europa. Dallo stile della co… - GuillDomaniczky : Vicente Battaglia nuevo presidente del IPS - Pontifex_it : Un messaggio di fraternità è venuto anche da Erbil, città dove sono stato ricevuto dal Presidente della regione aut… - Ariel48536344 : RT @ConteCountdown: Giorno 27: Giuseppe Conte non è ancora Presidente del Consiglio. #12marzo - mauro_gianca : RT @NicoEsp72: ??Innovatore e visionario, 28 anni, @gabferrieri presidente di @Angi_tech, in virtù del suo impegno a sostegno dei giovani i… -