Lazio in testa, da lunedì 9 regioni passeranno in zona rossa. Le altre in arancione. Sardegna unica bianca (Di venerdì 12 marzo 2021) Dunque come già premesso già stamane al termine della cabina di Regia, a seguito delle indicazioni emerse dai nuovi dati relativi all’incidenza dei contagi da Covid nel Paese, poco fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che firmerà le nuove ordinanze che, come annunciato, entreranno in vigore da lunedì prossimo (15 marzo) zona rossa ecco l’elenco delle regioni che il ministero della Salute ha ‘retrocesso’ Vista la situazione, passano dunque in area rossa la Lombardia, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche, il Lazio, e la Puglia, che vanno così ad aggiungersi alla Campania ed al Molise, che rimangono ovviamente in zona rossa. Di conseguenza, in queste ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) Dunque come già premesso già stamane al termine della cabina di Regia, a seguito delle indicazioni emerse dai nuovi dati relativi all’incidenza dei contagi da Covid nel Paese, poco fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che firmerà le nuove ordinanze che, come annunciato, entreranno in vigore daprossimo (15 marzo)ecco l’elenco delleche il ministero della Salute ha ‘retrocesso’ Vista la situazione, passano dunque in areala Lombardia, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche, il, e la Puglia, che vanno così ad aggiungersi alla Campania ed al Molise, che rimangono ovviamente in. Di conseguenza, in queste ...

