Juventus-Napoli spostata al 7 aprile

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovo rinvio per la gara inizialmente prevista per la terza giornata di campionato: il recupero si giocherà il prossimo 7alle ore 18.45. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie A.caption id="attachment 1070001" align="alignnone" width="4928", getty images/caption ITA Sport Press.

Advertising

sechesi : ?? Recupero di Juventus-Napoli rinviato a mercoledì 7 aprile su richiesta di entrambe le società. Non si giocherà pi… - AAlciato : Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile @SkySport - sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - BelpassoAlberto : RT @sscnapoli: ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - darioderrico : RT @sscnapoli: ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Cambia ancora la data di, il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta di entrambe le società, la gara in programma all'Allianz Stadium sarà recuperata il 7 ...... dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle 18.45 , del recupero della gara della 3° giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, originariamente ...Juventus-Napoli, cambia la data, è ufficiale: arriva il comunicato della Lega Serie A sulla nuova decisione. Cambia ufficialmente la data di Juventus-Napoli. Come comunicato dall ...12/03/2021 - Milan e Roma, in soli sette giorni. E tutte e due (erano tre, poi il rinvio del match con la Juve ha modificato le cose) le gare in trasferta. Per il Napoli di Gattuso è un momento import ...