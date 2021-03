Inzaghi punta sul morale del Benevento | “Abbiamo già battuto la Fiorentina”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Alla vigilia dello scontro diretto con la, Filippoha parlato in conferenza stampa. Dopo Cesare Prandelli, è toccato all’allenatore delpresentare la sfida in programma domani alle ore 18 al “Ciro Vigorito“. Resa nota la lista dei convocati, questi i temi affrontati dal tecnico della Strega. Convocati – Tuia ha recuperato, la squadra sta bene.i soliti indisponibili, ci mancano i due terzini titolari ma non ci sono problemi. La gara di La Spezia ci ha dato carica e coraggio. Schiattarella – Potrebbe giocare con Viola, adesso vedremo. Sono giocatori importanti per noi, hanno personalità e fanno girare la squadra. Viola continua a migliorare, purtroppo non può essere al 100% perché dieci mesi di inattività non si cancellano in un ...