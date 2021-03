Governo: Barelli, 'da Vezzali mi aspetto stoccata a problemi sport, società dimenticate' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Una spadaccina di classe per infilzare tutti i problemi dello sport italiano". Così Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e deputato di Forza Italia commenta all'Adnkronos, la nomina di Valentina Vezzali a sottosegretario allo sport. "Si occupasse immediatamente dello stato drammatico in cui versano le società sportive italiane che hanno, fino ad oggi, ricevuto elemosine dai ristori e che ormai sono allo stremo. Il Governo riabiliti le società sportive in Italia a beneficio dell'attività motoria per i cittadini, che significa salute, benessere psicologico ed etica. La Vezzali affronti immediatamente la questione e dia risposte certe, come faceva quando era in pedana. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Una spadaccina di classe per infilzare tutti idelloitaliano". Così Paolo, presidente della Federnuoto e deputato di Forza Italia commenta all'Adnkronos, la nomina di Valentinaa sottosegretario allo. "Si occupasse immediatamente dello stato drammatico in cui versano leive italiane che hanno, fino ad oggi, ricevuto elemosine dai ristori e che ormai sono allo stremo. Ilriabiliti leive in Italia a beneficio dell'attività motoria per i cittadini, che significa salute, benessere psicologico ed etica. Laaffronti immediatamente la questione e dia risposte certe, come faceva quando era in pedana. ...

