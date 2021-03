Fiocco azzurro per Emily Ratajkowski: è nato il primogenito Sylvester Apollo (FOTO) (Di venerdì 12 marzo 2021) Emily Ratajkowski è diventata mamma. La modella, legata sentimentalmente a Sebastian Bear McClard, ha annunciato su Instagram la nascita del suo bambino: “Sylvester Apollo Bear ci ha raggiunto sulla terra, Sly è nato l’8 marzo 2021 nella mattinata più surreale, bella e piena d’amore della mia vita” Nello scatto postato, la Ratajkowski allatta il piccolo. Il post di Emily Ratajkowski Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)è diventata mamma. La modella, legata sentimentalmente a Sebastian Bear McClard, ha annunciato su Instagram la nascita del suo bambino: “Bear ci ha raggiunto sulla terra, Sly èl’8 marzo 2021 nella mattinata più surreale, bella e piena d’amore della mia vita” Nello scatto postato, laallatta il piccolo. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@emrata) SportFace.

Advertising

GDS_it : Fiocco azzurro per #EmilyRatajkowski: è nato #SylvesterApolloBear - ScafatiBasket69 : ?? Fiocco Azzurro in casa GIVOVA Scafati ?? È nato Manuel, il terzo nipote del nostro Angelo Carmando, Massofisiotapi… - Primonumero : Fiocco azzurro in casa Capurso! Tantissimi auguri ai genitori per l’arrivo di Liam! - Ada78620092 : RT @999nuvola: altro che #mimose la misoginia scorre nelle loro vene, come fosse naturale, gli hanno insegnato fin dal primo fiocco azzurro… - 50special_50 : @andtwo79 @AngelsOfLove12 Fiocco azzurro ???????? -