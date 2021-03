Ex Ilva, il Consiglio di Stato ha dato l’ok al proseguimento della produzione (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Stato ha dato il via libera affinché la produzione nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto possa proseguire. “Il Consiglio di Stato, all’esito della camera di Consiglio dell’11 marzo 2021, ha disposto la sospensione della sentenza del TAR Lecce n.249/2021 – si legge in una nota di ArcelorMittal Italia – con la conseguenza che ArcelorMittal Italia non ha l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello Stabilimento di Taranto e degli impianti connessi. L’attività produttiva dello Stabilimento può dunque proseguire regolarmente”. “Accogliamo con rispetto la decisione sull’ex Ilva anche se non crediamo che la soluzione della crisi possa passare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Ildihail via libera affinché lanello stabilimento dell’exdi Taranto possa proseguire. “Ildi, all’esitocamera didell’11 marzo 2021, ha disposto la sospensionesentenza del TAR Lecce n.249/2021 – si legge in una nota di ArcelorMittal Italia – con la conseguenza che ArcelorMittal Italia non ha l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello Stabilimento di Taranto e degli impianti connessi. L’attività produttiva dello Stabilimento può dunque proseguire regolarmente”. “Accogliamo con rispetto la decisione sull’exanche se non crediamo che la soluzionecrisi possa passare ...

