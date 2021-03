Escalante | «Siamo un gruppo forte | in Serie A nessuna partita è facile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) La Lazio riesce ad ottenere i tre punti sul campo dell’Olimpico, battendo il Crotone. Ecco le parole dial termine del match La Lazio vince sul campo dell’Olimpico e lo fa non senza fatica. Al termine della gara contro il Crotone, davanti alle telecamere di Lazio Style Radio, ecco le parole di: GARA – «Sono contento per il risultato, questo contava oggi. Ilè tutto, quitutti amici e si è visto quando Luis Alberto ha fatto gol. In, ora penalla Champions, oggi abbiamo conquistato tre punti troppo importanti per noi». POTENZIALE – «Anche le altre squadre giocano e sono forti, noi oggi abbiamo giocato bene ma anche il Crotone. Abbiamo vinto e questo importa». Leggi su ...