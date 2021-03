Ecco il decreto anti-Covid di Draghi In anteprima su Affaritaliani: testo (Di venerdì 12 marzo 2021) Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva assoluta l'ultima versione della bozza del nuovo decreto per contenere la diffusione del Covid-19 che il governo Draghi varerà oggi Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 12 marzo 2021).it pubblica ine in esclusiva assoluta l'ultima versione della bozza del nuovoper contenere la diffusione del-19 che il governovarerà oggi Segui su.it

Advertising

Anto202016 : RT @Affaritaliani: Decreto anti-Covid, ecco il testo. In anteprima e in esclusiva - Affaritaliani : Decreto anti-Covid, ecco il testo. In anteprima e in esclusiva - TheItalianTimes : Doppio appuntamento con Mario #Draghi nella giornata odierna, 12 marzo 2021: #conferenzastampa per il nuovo decreto… - moneypuntoit : ?? Tutti gli aiuti per i genitori con figli in Dad nel decreto Sostegni: ecco quali sono ?? - RaffaelePizzati : RT @DaniSbrollini: Ieri abbiamo votato sì al Decreto #Coni. I problemi restano, questo tema dovra essere ridiscusso e affrontato presto.… -