Douglas Costa e Morata: situazioni in bilico (Di venerdì 12 marzo 2021) La Juventus sta riflettendo sul futuro di Douglas Costa e Morata. La situazione per entrambi è in bilico e nelle prossime settimane Madama cercherà di trovare la soluzione migliore. Quale è la situazione di Douglas Costa e Morata? Il brasiliano nella scorsa sessione di mercato estiva era stato impacchettato e spedito al Bayern Monaco in prestito. La speranza della Juventus era quella di liberarsene tramite il riscatto da parte dei bavaresi. La realtà tuttavia è un'altra. Il brasiliano non ha mai inciso, complici anche i tanti infortuni che ne hanno penalizzato la carriera. Le statistiche parlano chiaro a riguardo. Venti presenze in stagione tra tutte le competizioni e appena un gol segnato e un assist. Numeri veramente irrisori che spingeranno il giocatore verso ...

