Cresce la curva dei contagi, 26.824 nuovi casi e tasso di positività al 7,3% (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Continuano a Crescere i nuovi casi di Covid 19 in Italia: sono stati 26.824 nelle ultime 24 ore (dato più alto dal 27 novembre scorso) a fronte dei 25.673 di ieri; lievissimo calo per il numero dei tamponi effettuati (369.636 contro i 372.217 di ieri) con il tasso di positività che sale al 7,3% dal 6,9% di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati con sintomi (+409, ieri +365) e 2.914 in terapia intensiva (+55, ieri +32). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 226, quaranta in meno di ieri; in isolamento domiciliare figurano 482.747 persone, 11.503 in più di ieri. Il maggior numero ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Continuano are idi Covid 19 in Italia: sono stati 26.824 nelle ultime 24 ore (dato più alto dal 27 novembre scorso) a fronte dei 25.673 di ieri; lievissimo calo per il numero dei tamponi effettuati (369.636 contro i 372.217 di ieri) con ildiche sale al 7,3% dal 6,9% di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564.anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati con sintomi (+409, ieri +365) e 2.914 in terapia intensiva (+55, ieri +32). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 226, quaranta in meno di ieri; in isolamento domiciliare figurano 482.747 persone, 11.503 in più di ieri. Il maggior numero ...

