Coronavirus: in Sicilia 679 nuovi positivi e 13 morti (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 679 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.677 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri . La regione resta undicesima nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 679 ial Covid19 insu 25.677 tamponi processati, con una incidenza diintorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri . La regione resta undicesima nel ...

Advertising

RaiNews : Prima la riunione con gli enti locali, poi alle 11,30 il Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto anti-… - zazoomblog : Coronavirus Sicilia il bollettino del 12 marzo 2021: 679 nuovi casi tasso di positività al 26% - #Coronavirus… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid, Razza: “Sicilia arancione? Rispettiamo le decisioni del Governo”… - RisolutoOnline : Contagi stazionari in Sicilia, in linea con i dati dell'ultima settimana - unozerozer0 : Sono 679 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 7 in più rispetto a ieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore so… -