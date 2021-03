AstraZeneca | Pregliasco | nessun nesso coi decessi Ma i Nas escludono solo i dubbi sulla conservazione

(Di venerdì 12 marzo 2021)continua a ripeterlo da ieri sera, e da qualunque pulpito parli: prima ospite in tv di Piazza Pulita e oggi ai microfoni della trasmissione Genetica Oggi, su Radio Cusano Campus: in merito al panico che si è scatenato sul vaccino «, i primi datiuncausale con ipurtroppo seguiti alla vaccinazione. Poi però, il virologo aggiunge anche: la sospensione cautelativa di un farmaco è prassi. Ma chi si è vaccinato con quel lotto può stare tranquillo». Vaccinoescludecausale coi, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, si unisce a chi, in questo difficile momento, vuole trasmettere calma e infondere rassicurazione negli ...

: dati non mostrano incremento rischio Sulla stessa lunghezza d'onda di Crisanti anche il virologo Fabrizio. "Il vaccinoè efficace e i dati non mostrano un ...... ha detto riferendosi alle previsioni fatte anche dal virologo Fabrizionelle scorse ore,... Le morti sospette per vaccino Quanto al blocco del vaccinoper sospette reazioni ...Il blocco precauzionale, su tutto il territorio nazionale, per il lotto ABV2856 del vaccino anti-Covid AstraZeneca, deciso dall'Agenzia italiana ...“Non si immagina una correlazione tra vaccino e trombosi. Al momento non c’è bisogno di fare particolari approfondimenti su tutti i vaccinati ...