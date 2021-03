Wta Dubai 2021 | Muguruza in semifinale | fuori Gauff e Sabalenka

(Di giovedì 11 marzo 2021) Proseguono le sorprese nel torneo Wta 1000 di, che ha visto delinearsi il quadro delle semifinali in scena domani. Nella parte alta del tabellone infatti a sfidarsi per un posto in finale saranno due giocatrici non teste di serie, Barbora Krejcikova e Jill Teichmann. La ceca ha avuto la meglio ai quarti di finale sulla russa Anastasia Potapova con un 6-0 6-2 che lascia ben poco spazio a commenti di alcun genere. La svizzera invece ha superato con un doppio 6-3 la giovane e talentuosa statunitense Cori, che paga a caro prezzo i due break consecutivi subiti a cavallo tra primo e secondo set. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Nella parte bassa del tabellone invece passa alle semifinali Garbine. La spagnola ha sconfitto in tre set Aryna: 3-6 6-3 6-2 il risultato del ...

Advertising

SuperTennisTv : A Dubai le sfide sono pronte! Krejcikova ?? Teichmann Muguruza ?? Mertens Chi accederà alla finale? #tennis… - sportface2016 : #Tennis #WTADubai Delineato il quadro delle semifinali - Ubitennis : WTA Dubai: Muguruza rimonta una disordinata Sabalenka, Mertens annulla tre match point a Pegula - RSIsport : ?????? Jil Teichmann supera in due set Cori Gauff e vola in semifinale a Dubai #WTA #RSISport - Kenmckinnon9 : RT @TENIPOcom: WTA 1000 Dubai - Hard (Quarterfinal) B. Mattek-Sands/J. Pegula (USA) def. H. Carter/L. Stefani (USA/BRA) 6:4 6:2 -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Dubai

Ubi Tennis

...nemmeno a. A darne l annuncio è lui stesso tramite un Tweet dal proprio profilo ufficiale. Tutto lo sport di Eurosport LIVE, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!, ...Esentata dal 1o turno e vincitrice in 3 set nei 1/16, Belinda Bencic (12) stata eliminata nei quarti del torneo di. L'ha sconfitta in 3 frazioni (6 - 1 2 - 6 7 - 5) la russa Anastasia Potapova (88). Nel suo match degli ottavi l'elvetica ha perso senza ...Proseguono le sorprese nel torneo Wta 1000 di Dubai 2021, che ha visto delinearsi il quadro delle semifinali in scena domani. Nella parte alta del tabellone infatti a sfidarsi per un posto in finale s ...La spagnola mostra grande solidità e vince in tre set. In semifinale troverà Mertens, autrice di una incredibile rimonta. L'altra semifinale sarà Krejcikova-Teichmann ...