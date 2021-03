Solskjaer: «Contro il Milan è una partita dal sapore di Champions League» (Di giovedì 11 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato al Matchday Programme della sfida Contro il Milan: queste le parole del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato al Matchday Programme della sfida Contro il Milan. Queste le parole del tecnico dei Red Devils. «Affrontando Stefano Pioli, il Milan e tutto lo staff rossonero a Old Trafford, credo che tutti siano d’accordo nel dire che per aspetto e sensazioni la partita assomigli più a una gara di Champions League. Siamo due club con grandissima storia, entrambi in lotta per le posizioni di vertice dei rispettivi campionati e con due fra i migliori stadi in Europa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ole Gunnarha parlato al Matchday Programme della sfidail: queste le parole del tecnico dei Red Devils Ole Gunnarha parlato al Matchday Programme della sfidail. Queste le parole del tecnico dei Red Devils. «Affrontando Stefano Pioli, ile tutto lo staff rossonero a Old Trafford, credo che tutti siano d’accordo nel dire che per aspetto e sensazioni laassomigli più a una gara di. Siamo due club con grandissima storia, entrambi in lotta per le posizioni di vertice dei rispettivi campionati e con due fra i migliori stadi in Europa» Leggi su Calcionews24.com

