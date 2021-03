Serena Bortone e Vittoria Schisano, ancora scintille. La lite di dicembre e le nuove accuse (Di giovedì 11 marzo 2021) Non accenna a placarsi lo scontro tra Serena Bortone e Vittoria Schisano. Tutto è cominciato lo scorso 11 dicembre, quando l’attrice è stata invitata come ospite alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, il programma pomeridiano in onda tutti i giorni su Rai Uno e condotto proprio dalla Bortone. In un primo momento sembrava che tutto stesse filando liscio, ma quando la Bortone ha mandato in onda un servizio dove veniva mostrato Giuseppe, ovvero la Schisano prima del cambio sesso, è scoppiato il polverone. L’attrice si è subito stizzita e ha ricordato alla conduttrice di aver accettato l’invito in trasmissione solo per parlare del suo presente e dei suoi progetti futuri. Serena Bortone ha replicato ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021) Non accenna a placarsi lo scontro tra. Tutto è cominciato lo scorso 11, quando l’attrice è stata invitata come ospite alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, il programma pomeridiano in onda tutti i giorni su Rai Uno e condotto proprio dalla. In un primo momento sembrava che tutto stesse filando liscio, ma quando laha mandato in onda un servizio dove veniva mostrato Giuseppe, ovvero laprima del cambio sesso, è scoppiato il polverone. L’attrice si è subito stizzita e ha ricordato alla conduttrice di aver accettato l’invito in trasmissione solo per parlare del suo presente e dei suoi progetti futuri.ha replicato ...

