Quando Grillo definiva Letta «capo degli inciuci». Quale futuro per l'alleanza Pd-M5s? (Di giovedì 11 marzo 2021) Continuano le ricadute politiche nel centrosinistra dopo l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria del Partito Democratico, la scalata di Beppe Grillo e Giuseppe Conte per trasformare il M5s, l'insurrezione di Davide Casaleggio con il movimento rivale ControVento e la richiesta degli arretrati dovuti dai parlamentari a Rousseau. Il governo di Draghi non è la causa, ma la conseguenza di conflitti, contraddizioni e posizioni irrisolte che da tempo covavano sotto la superficie. Ora sono costretti a uscire allo scoperto. L'annuncio di un possibile ritorno di Enrico Letta si inserisce in questo contesto da resa dei conti e transizione forzata. Dopo uno stallo durato giorni, il Partito democratico ha deciso di risolvere il problema della leadership chiamando in causa ...

