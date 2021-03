Per l’Ema il vaccino Astrazeneca può continuare a essere somministrato. “I benefici continuano a superare i rischi”. La Von der Leyen rassicura Draghi: ci sarà una ulteriore review (Di giovedì 11 marzo 2021) “Attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste patologie, che non sono elencate come effetti collaterali con questo vaccino. La posizione del comitato per la sicurezza dell’Ema (Prac) è che i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici”. E’ quanto ha reso noto l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a proposito del lotto di dosi sospette del vaccino Astrazeneca che in Italia avrebbe causato una vittima (leggi l’articolo). Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in tal senso, ha avuto un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) “Attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste patologie, che non sono elencate come effetti collaterali con questo. La posizione del comitato per la sicurezza del(Prac) è che ideli suoie ilpuòmentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici”. E’ quanto ha reso noto l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a proposito del lotto di dosi sospette delche in Italia avrebbe causato una vittima (leggi l’articolo). Il presidente del Consiglio, Mario, in tal senso, ha avuto un ...

