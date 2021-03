Nuovo DPCM Draghi di Marzo 2021: stretta nei week-end e zona rossa in varie regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre i nuovi casi e gli altri indicatori dell’epidemia continuano a peggiorare, il governo si prepara ad approvare nuove chiusure con il Nuovo DPCM di Marzo 2021 che potrebbe entrare in vigore già lunedì prossimo. Ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato gli esperti e gli scienziati che fanno parte del Comitato tecnico scientifico e per oggi è previsto un secondo incontro con le regioni, oltre all’arrivo di nuovi dati sulla pandemia. Intanto i numeri non sono incoraggianti: ieri in Italia sono stati registrati 22.409 nuovi casi. Cresce anche il tasso di positività dei tamponi. Ieri era al 6,21 per cento, mentre una settimana fa non superava il 5,8. I decessi sono stati 332 e gli ingressi in terapia intensiva 258, un numero inferiore al record assoluto di martedì, ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre i nuovi casi e gli altri indicatori dell’epidemia continuano a peggiorare, il governo si prepara ad approvare nuove chiusure con ildiche potrebbe entrare in vigore già lunedì prossimo. Ieri, il presidente del Consiglio Marioha incontrato gli esperti e gli scienziati che fanno parte del Comitato tecnico scientifico e per oggi è previsto un secondo incontro con le, oltre all’arrivo di nuovi dati sulla pandemia. Intanto i numeri non sono incoraggianti: ieri in Italia sono stati registrati 22.409 nuovi casi. Cresce anche il tasso di positività dei tamponi. Ieri era al 6,21 per cento, mentre una settimana fa non superava il 5,8. I decessi sono stati 332 e gli ingressi in terapia intensiva 258, un numero inferiore al record assoluto di martedì, ...

Advertising

Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Venerdì il governo dovrebbe emanare un decreto per introdurre nuovi divieti: la decisione è stata pre… - EvaPalazzetti : RT @AndreeCucc: Nuovo DPCM di Draghi: chiudetevi in voi stessi. - del_cigno : Verso la Parità di Genere. Argomento trattato anche nel nuovo DPCM, ma resta ancora molta strada da fare! La matern… - adiconsum : RT @AdiconsumCalabr: Dal #6marzo, entreranno in vigore le regole del nuovo #DPCM per il servizio di #asporto di cibo e bevande. ?? Che cosa… -